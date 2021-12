Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 143

Malgré la terrible décision des juges britanniques ce 10 décembre, nous ne devons en rien perdre courage, nous devons renforcer les groupes.

La mobilisation peut changer les choses si elle monte en puissance.

Pour cela il faut sensibiliser plus de monde.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

à Bruxelles (17-19h), place de l’Agora.

à Namur en cortège au départ de la place de l’Ange à 17h (de la place de l’Ange au Square Léopold, devant la gare, puis retour à la place de l’Ange et fin du cortège place d’Armes vers 18h).

Chaque présence compte !

N’oubliez pas qu’il reste possible de participer en ligne. Publiez vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans cet événement, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.