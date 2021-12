Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 144

Bruxelles, ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange

lieu : Bruxelles, ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange

L’inacceptable décision des juges britanniques du 10 décembre 2021 ne nous fait pas perdre courage.

A Bruxelles, nous crierons avec plus de force que jamais " UK Shame on you " devant l’ambassade !

Nous devons aussi renforcer les groupes.

La mobilisation peut changer les choses si elle monte en puissance.

Venez nous rejoindre

à Bruxelles (17-18h30) en face de l’Ambassade du Royaume-Uni près du Rond-point Schuman.

à Namur (17-18h) Rassemblement place de l’Ange.

Chaque présence compte !