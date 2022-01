Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 145

Cette nouvelle année ne change pas ce que nous avons à faire, nous espérons bientôt atteindre notre but.

Nous ne devons pas perdre courage, nous devons renforcer les groupes.

La mobilisation peut changer les choses si elle monte en puissance.

Pour cela il faut sensibiliser plus de monde.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

à Bruxelles (17-18h30), place de la Monnaie.

à Namur (17-18h), place de l’Ange.

Chaque présence compte !

FREE ASSANGE NOW

NO EXTRADITION