Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 153

Ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange

lieu : Ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange Bruxelles / Namur

Toujours en attente de la décision de la Cour Suprême à propos de l’appel de Julian Assange, nous devons continuer à informer, sensibiliser, continuer à rallier plus de monde en soutien à Assange.

La mobilisation peut changer les choses si elle monte en puissance.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

à Bruxelles (17-18h30), face à l’ambassade du Royaume-Uni, 10 avenue d’Auderghem, près du Rond-point Schuman.

à Namur (17-18h), place de l’Ange.

Chaque présence compte !



N’oubliez pas qu’il reste possible de participer en ligne. Publiez vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans cet événement, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.