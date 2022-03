Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 154

Julian Assange nous a demandé d’être sa voix, nous le resterons le temps nécessaire.

Nous devons continuer à rallier plus de monde en soutien à Assange.

La mobilisation peut changer les choses si elle monte en puissance.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

à Bruxelles (17-19h), place de la Monnaie.

à Namur (17-18h), place de l’Ange.

Chaque présence compte !



FREE ASSANGE NOW

NO EXTRADITION