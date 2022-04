Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 158. TROIS ANS A BELMARSH.

Un rassemblement particulier !

Depuis trois ans, Julian Assange est incarcéré à la prison de Belmarsh.

L’injustice de cette incarcération n’a pas changé.

Julian Assange est innocent mais emprisonné, torturé et menacé de 175 années de prison pour avoir fait son travail de journaliste, c’est-à-dire nous informer !

En ce jour, soyons présents pour réclamer sa libération et refuser son extradition.

A Bruxelles, sur la place de la Monnaie, Marc Molitor et Lode Vanoost, deux journalistes prendront la parole.

La chorale sera présente.

A Bruxelles et à Namur, sur la place de l’Ange, grâce à vous tous, nous constituerons un album photos rappelant qu’enfermer un journaliste pour avoir dit la vérité n’est pas acceptable.

US-UK Shame on you !

Free Julian Assange

Le journalisme n’est pas un crime