Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 168

Des semaines d’attente et des semaines et des semaines, Julian Assange reste emprisonné.

Des semaines d’attente de la décision de la ministre de l’Intérieur britannique, décision toujours imminente et attente toujours prolongée !

Même dans ces conditions et à cause de ces conditions, restons mobilisés !

Julian Assange nous a demandé d’être sa voix, nous le resterons le temps nécessaire.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.