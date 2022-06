Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 169

La décision est tombée.

Le gouvernement britannique a approuvé l’extradition d’Assange.

Mais la lutte n’est pas terminée

Les semaines d’attente vont reprendre et Julian Assange reste emprisonné et privé de ses droits.

Comme l’a dit Stella Moris : "Ce n’est pas la fin du chemin, ...je vais passer toutes mes heures d’éveil à lutter jusqu’à ce que Julian soit libre et que justice soit rendue"

Restons mobilisés à ses côtés !

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

à Bruxelles (17-19h), place de la Monnaie.

à Namur (17-18h), place de l’Ange.

Chaque présence compte !