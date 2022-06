Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 170

Ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange

lieu : Ambassade du Royaume-Uni et Place de l'Ange Bruxelles / Namur

Nous serons présents face à l’ambassade du Royaume-Uni, pour la première fois depuis l’annonce de la décision de Priti Patel d’approuver l’extradition d’Assange vers ce que même "The Guardian" a qualifié d’enfer américain.



Il est encore possible de bloquer cette extradition.

Nous le savons et nous devons leur faire comprendre que nous allons tout faire pour la bloquer.

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.