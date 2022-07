Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 171

Le gouvernement britannique a approuvé l’extradition d’Assange.

Son équipe de défense a introduit un nouvel appel.

Les semaines d’attente vont reprendre et Julian Assange reste emprisonné et privé de ses droits.

Nous allons continuer à lutter jusqu’à ce qu’il soit libre et que justice soit rendue.

Restons mobilisés à ses côtés !

Venez nous rejoindre à Bruxelles, à Namur et organisez de nouveaux groupes.

Chaque présence compte !

FREE ASSANGE NOW

NO EXTRADITION

USA : Drop the charges