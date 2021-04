Rassemblement musicale contre les extrêmes-droites

Rendez-vous ce 1er mai à partir de 10h00 place Saint-Lambert !

Concerts et prises de parole pour ne pas laisser l’extrême droite gâcher cette journée de lutte et de fête !

En effet, le mouvement d’extrême droite « Nation » a annoncé sa venue place Saint-Lambert à 11h dans une tentative de récupération du premier mai mais aussi afin d’instrumentaliser les événements qui se sont déroulés dans le centre-ville le 13 mars dernier. Il annonce également la présence comme intervenante de Carrera Neefs, membre de Schild & Vrinden et ex-membre du Vlaams Belang ayant fait scandale suite à un hommage à un soldat nazi.

Dans la continuité des activités de Still Standing for Culture, mais aussi dans la mémoire des événements historiques du premier mai, l’ASBL La Cible, le Front Antifa2.0 et le théâtre Arsenic, avec le soutien de Solidarité Culture Liège et de la FGTB Liège Huy Waremme, vous invitent à des concerts et des prises de paroles pour prendre la place que les néonazis (wallons et flamands main dans la main) annoncent vouloir prendre : la Place Saint Lambert ! Nous y serons avant eux : Rendez-vous dès 10 heures !

Contre le racisme, contre les idées d’extrême-droite et pour les luttes ouvrières. 𝗟𝗶è𝗴𝗲 𝗻𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲❗️

▶️ 10:00

Rassemblement

▶️ 10:30

Prises de parole

▶️ 11:00

Concerts (Line up à venir)

(Mel, Pavé, ...)