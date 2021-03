Rassemblement solidaire face à l’expulsion de la Zabliere

⚠️ RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN À 18H DANS ARLON ⚠️

(et non pas 17h contrairement à ce que l’image annonce)

TÔT CE MATIN LES FORCES DU DÉSORDRE ONT DÉLOGÉS LES ZADISTES PRÉSENTS SUR ZONE.

La police d’Arlon s’est mobilisée cette nuit avec l’appui de la police fédérale aux abords de la zablière pour entamer une expulsion a l’aube. Cette méthode d’intervention sans préavis vise à ne pas devoir être confronté au mouvement dans son ensemble, à empêcher la solidarité et la résistance de s’organiser.

Motivée par une étude de la police locale attestant que les zadistes "menaçaient gravement la sécurité" l’expulsion a pu se faire hors des voies légales classiques. Une expulsion devant être signifiée par exploit de huissier plusieurs jours à l’avance.

Il est essentiel que nous ne les laissions pas nous rendre invisible.

Vincent Magnus parle d’une fin de saga, montrons lui qu’il n’est pas au bout de ses surprises, soyons nombreu.se.s en ce début de soirée.

Ramenons dans le centre d’Arlon le mouvement de résistance qu’il n’ont pas tenu à rencontrer ce matin.

Rappelons une fois de plus que nous sommes un mouvement large et divers, riche en couleurs et en motivation !

RDV 18H PLACE LÉOPOLD A ARLON !

CONTRE LE ZONING, IDELUX ET SON MONDE !!

POUR LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DE TOUTES LES PERSONNES ARRÊTÉES !!

https://www.facebook.com/events/262213492199229/

https://www.facebook.com/pg/zabliere/

https://zabliere.noblogs.org/

Une fois de plus, la police nous rappelle son vrai visage, comme si on avait encore besoin de se rappeler de quoi ils sont capables.

Après avoir assiégé Arlon le 29 novembre 2019 avec plus de 400 policiers, des chevaux, des auto pompes et un hélicoptère

Après l’arrestation et le fichage de dizaines de camarades, dont certains tabassés dans leurs cellules et détenus dans des conditions infames

Après des mois de campagne de pourrissement, tentant de faire passer les zadiste pour ce qu’ils ne sont pas

La police intervient de nuit. Lâchement, incapables d’assumer la résistance juste et légitime de ceux qui luttent pour la vie, la beauté. Incapables de respecter leurs propres règles, l’expulsion n’ayant pas été annoncé à l’avance comme la loi le prévoit.

Et malgré ça, les ZAD fleuriront pour des lendemains qui chantent. Les beaux jours reviennent.

ZAD PARTOUT