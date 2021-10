Rassemblement : stop à la numérisation du social

Ne laissons pas l’exclusion

numérique exacerber l’exclusion sociale

Nous lançons un appel à mener des actions devant plusieurs services "dématérialisés", afin de porter la revendication principale de réouverture des guichets, mais aussi de mettre en lumière des mécanismes et des lieux concrets où la dématérialisation aboutit à la saturation du secteur social et à l’exclusion de droits. Cet appel est large : travailleuses sociales, usagers, citoyens...

Notre première action aura lieu le 28 octobre à 13 h,

devant la Direction des allocations d’études de la FWB,

qui a fermé son service d’introduction des demandes de bourses,

place Sainctelette à Bruxelles (rue Adolphe Lavallée, 1 - Métro : Yser).

En effet, le délai d’introduction des demandes de bourses d’études se clôture fin octobre et nos services sont actuellement saturés par la constitution de ces dossiers. Dans ce cadre, nous revendiquons la réouverture d’un service d’introduction des demandes, la simplification des procédures et, dans l’immédiat, la prolongation des délais.

APPEL

Alors que la plupart des

services aux personnes (CPAS, services communaux, SPF...) fermaient leurs portes durant la pandémie, le numérique est apparu comme la solution évidente, privant de facto un grand nombre de personne d’accéder à des services de base ou à des droits fondamentaux.

Depuis, nous, travailleuses et travailleurs sociaux de première ligne sommes débordés de demandes de personnes qui doivent entrer en relation avec ces services devenus inaccessibles. Pire, nous faisons leur travail à leur place. Cela nous empêche d’effectuer notre mission d’ accompagnement social à visée émancipatrice. Les personnes vivant des situations d’exclusion sociale sont privées de leur autonomie puisqu’elles deviennent dépendantes de nos services pour effectuer les moindres démarches de la vie quotidienne : faire un virement, prendre un rendez-vous à la commune, inscrire son enfant à l’école...

Nous refusons que la dématérialisation se poursuive en invisibilisant toute une partie de la population. Nous n’acceptons pas que les services, publics ou privés, se déchargent de leurs missions sur le secteur social.

Nous ne serons pas les sous-traitants permettant à ces services de

fonctionner à moindres frais ! L’accès aux services essentiels

doit rester direct et personnalisé !

Nous exigeons refinancement du secteur social et l’obligation pour tous les services de base, publics ou privés, de maintenir un accès

physique et humain.

Durant les prochains mois,

nous mènerons plusieurs actions devant des services

« dématérialisés », en solidarité avec les usagers

comme avec les travailleurs de ces services pour rendre visible la

violence insidieuse et l’exclusion rampante auxquelles nous amène

la soi-disant « révolution numérique ».

Notre première action concernera la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

La complexité des dossiers de demandes d’allocations d’études et le temps de traitement dû au fait que les personnes doivent passer par notre intermédiaire rend les délais intenables.

Nous appelons l’ensemble des travailleurs sociaux ainsi que les personnes concernées à se rassembler le 28 octobre prochain, à 13h00, devant la Direction bruxelloise des Allocations d’Études de la FWB, place Saintcelette (rue Adolphe Lavallée, 1 à Molenbeek – Métro : Yser), afind’exiger :

La prolongation du délai

d’introduction des demandes

la simplification des procédures

la réouverture d’un service pour l’introduction des demandes

