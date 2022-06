Rédiffusion de l’épisode 11 pour à la cloche de bois mois juin 2022

Annonce mois de juin 2022 Rédiffusion de l’épisode 11 pour à la cloche de bois.

Cet 11ème épisode de l’émission « À La cloche de bois » est un peu spécial.On a été pioché chez les radios voisines ; cette émission a été diffusée au mois d’août 2021 et sera rediffusée pendant le mois de juin 2022 parce que l’équipe de À la cloche de bois est tellement prise ce mois-ci qu’elle n’a pas encore pu créer l’épisode 21.

Cet 11ème opus de À la cloche de bois commencera par quelques extraits de l’émission "Minuit Décousu"de Radio Canut situé à Lyon, ensuite on enchaînera avec un sujet à nous (À la cloche de bois) avec les copains-copines de Montreuil et pour terminer on écoutera quelques extraits de "Mayday" de Radio Canut. Et bien sûr plein de chouettes morceaux de musique.

Les émissions "Minuit Décousu" et "Mayday" sont des anciennes émissions, mais vous pouvez retrouver leurs podcasts sur le site deRadio Canut.

Radio Canut est née des luttes pour la libération des ondes FM à travers plusieurs radios pirates : d’abord Radio Canut-Guignol puis Radio Lézard et Radio Pipelette, qui laisseront la place à radio Léon, qui, elle, verra l’ouverture de la bande FM.5 .Tout ça à grand coup de résistance à la

répression et de lutte contre le monopole.

À LA CLOCHE DE BOIS est diffusée en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

Le mercredi 8 juin à 20h30 sur Radio Air Libre 87.7 FM et

rediffusée le vendredi 10 juin à 21h sur Radio Air Libre 87.7 FM.

Le mardi 14 juin à 10h surRadio Campus 92.1 FM

Le mercredi 22 juin à 19h sur Radio Panik 105.4 FM.