Rédiffusion de la couverture radio de la journée d’actions du 8 mars à Bruxelles collaboration entre Radio Panik et Radio Air Libre

Salut à toutes !!

ce jeudi 18 mars de 17h à 19h sera rédiffusé l’émission complète du

8 mars sur Radio Panik qui dure 120minutes et le podcast est déjà mis sur le site de radiopanik ici ou 105.4 FM

https://www.radiopanik.org/emissions/emissions-speciales/fministes-2/

sur les ondes de Radio Air Libre la deuxième partie sera rédiffusé

ce mercredisoir 17 mars à 21h sur 87.7 FM ou Radio Air Libre pendant l’émission de Tranche d’Anar, au début on fait de 20h30 à 21h encore agenda actualité. (la première partie a été diffusé le vendredisoir 12mars.

cequi concerne les podcast du 8 mars sur le blog de tranche d’anar on peut les

retrouver ici, mais c’ est en deux parties ( 1h16 et 57 min)

Dans la couverture de radio du 8 mars à Bruxelles depuis le studio

volant de radiopanik dans le café dolle mol diffusé le lundi 8 mars de

14h30 à 16h30 on a aborder des actions suivantes :

on commence à parler d’ abord de l’histoire de la grève des femmes et

l’ appel à la grève du collectif 8 maars, ensuite on diffuse l’action

des « merveilleuses et fem&law » devant le tribunal des familles,

l’action femmes et logement dans la rue du grand hospice devant le

bâtiment pacheco du cpas de bxl et l’action de vie feminine sur la

place de la monnaie.

Ensuite on couvre les actions le picquet de grève à l’ULB, les actions

autour de la santé (le picquet à l’hôpital saint pierre) et IVG (planning familiale au centre ville), l’action devant le conseil du contentieux des étrangers au parc Gaucheret organisé par fem&law et à la fin on parle avec deux femmes (ex) sans papiers en studio sur leur situation et on fait appel pour aller aux rassemblements.

Bonne continuation !!

équipe femmes Radio Panik et Radio Air Libre