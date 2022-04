Remorcat - Course d’orientation à vélo

[Nederlands hieronder]

Remorquable a le plaisir de vous inviter à sa première grande course d’orientation inspirée des courses "alleycat".

Inscription des équipes obligatoire via : https://framaforms.org/inscription-remorcat-8-mai-1648041018

Il y aura grand maximum une vingtaine d’équipes, ne traînez pas trop à vous décider.

Au programme :

Des équipes de 4 à 5 personnes, une remorque à se partager (chacun‧e devra la conduire, photo à l’appui),

Des épreuves fun

Des gens sympas

De la bonne ambiance

Un moment de célébration collectif avec des cadeaux à la clé, un repas et une boum !

Du soleil (on a passé commande auprès de l’IRM)

On invite tout le monde à se déguiser style "cyclisme rétro", maillot fluo, mulet et autres accessoires sortis du passé sont plus que conseillés !

Les inscriptions se feront en ligne et chaque équipe est attendue à 13h30 à l’atelier Tournevie, au 15 rue Jacques de Lalaing pour récupérer sa remorque et signer la décharge.

Ensuite, le départ se fera à 14h30 au parc du Cinquantenaire.

Les épreuves se termineront à 18h et chaque équipe est invitée à ramener sa remorque à l’atelier avant de se rediriger vers le parc pour un repas collectif, la remise des prix et la désormais classique boum !

Une participation au frais de 10€, qui inclut le repas et deux boissons. , est demandée aux non-membres.

Pour les membres, c’est cadeau.

Serait-ce une odieuse stratégie communication pour avoir plus de membres et conquérir les rues de Bruxelles avec nos remorques à vélos ? Peut-être bien que oui.

Remorquable is verheugd u uit te nodigen voor zijn eerste grote oriëntatieloop, geïnspireerd op de "alleycat" wedstrijden.

Teamregistratie is verplicht via : https://framaforms.org/inscription-remorcat-8-mai-1648041018

Er zullen maximaal twintig teams zijn, dus beslis snel.

Het programma :

Teams van 4 tot 5 personen, een aanhangwagen om te delen (ieder‧e zal moeten rijden, foto ter ondersteuning),

Leuke evenementen

Aardige mensen.

Een goede sfeer

Een gezamenlijk moment van feestvieren met geschenken, een maaltijd en een feest !

Zonneschijn (besteld bij het IRM)

We nodigen iedereen uit om zich te verkleden in een "retro cycling" stijl, fluorescerende jersey, mullet en andere accessoires uit het verleden zijn meer dan aangeraden !

De inschrijving gebeurt online en elk team wordt om 13.30 uur verwacht in het atelier van Tournevie, 15 rue Jacques de Lalaing, om hun aanhangwagen op te halen en de verklaring van afstand te ondertekenen.

Daarna is het vertrek om 14.30 uur bij het Jubelpark.

De evenementen eindigen om 18.00 uur en elk team wordt verzocht zijn aanhangwagen terug te brengen naar de werkplaats alvorens terug te keren naar het park voor een gezamenlijke maaltijd, de prijsuitreiking en het inmiddels klassieke feest !

Aan niet-leden wordt een bijdrage van 10€ gevraagd, waarin de maaltijd en twee drankjes zijn inbegrepen. Niet-leden wordt gevraagd bij te dragen in de kosten van het evenement.

Voor leden, is het gratis.

Zou dit een aanstootgevende communicatiestrategie zijn om meer leden te krijgen en met onze fietskarren de straten van Brussel te veroveren ? Misschien wel.