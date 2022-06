Rencontre #1 CHANTIER CARWASH

Le Musée éphémère de l’exil (MedexMuseum) vient de récupérer les clés d’un local à Matongé (Ixelles) 🔑 Pour ouvrir notre propre centre culturel et en faire un espace de gratuité, on a besoin d’aide pour l’aménager. L’espace a du potentiel mais il y a du boulot : tou·te·s ceux et celles qui souhaitent filer un coup de main, un coup de marteau ou de pinceau sont les bienvenu·e·s ! 💪💪

Une première rencontre est organisée ce samedi 25 juin à 16h pour partager nos idées et faire un plan d’action pour les premiers travaux.

Notre objectif : transformer cet ancien car-wash en un espace de rencontre et d’exposition (avec un vernissage festif prévu en août), un lieu de distribution d’invendus et bien d’autres choses à venir.

📍 Où ? Rue Longue-Vie 34 à Ixelles

👌 Confirme-nous ta présence, ça nous permettra de t’accueillir au mieux, par email à medexmuseum@gmail.com.

Alors à samedi !?