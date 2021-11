Rencontre autour du livre « Abolir la police – Echos des Etats-Unis »

Bonjour,

Une fois n’est pas coutume, nous organisons une rencontre hors des murs de Par Chemins. Cette rencontre, avec le collectif Matsuda ayant publié le livre « Abolir la police – Echos des Etats-Unis », aura lieu samedi 6 novembre à 19h à Maxima, lieu situé rue du Monténégro 144 (à 100 mètres de la librairie).

Dans « Abolir la police », le collectif Matsuda revient sur le mouvement ayant secoué les Etats-Unis suite à l’assassinat de George Floyd par la police, le 25 mai 2020 à Minneapolis. Manifestations, mobilisations sur les réseaux sociaux, pillages : la singularité de ce mouvement tient autant à son ampleur qu’à la radicalité de ses propositions. Il ne s’agit plus de dénoncer les dérives de l’institution policière, mais de questionner son existence même.

Présentant des textes sur les multiples faces et initiatives de ce mouvement ainsi que sur la généalogie de la police et du système carcéral américains, le livre reprend également de nombreux textes d’activistes et de grandes figures du mouvement abolitionniste, traduits par le collectif, abordant des questions telles que la justice transformatrice, la solidarité communautaire, l’autodéfense et le soin féministes.

La rencontre prendra la forme d’ateliers pratiques tournant autour de nos rapports à la police et à la gestion de conflits.

On en profite pour vous renseigner également le site Abolirlapolice.org sur lequel vous trouverez la version intégrale des textes publiés dans le livre, ainsi que de nombreuses autres ressources sur le mouvement abolitionniste.

Au plaisir de vous voir

Les libraires