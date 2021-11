Rencontre/débat sur la situation de la lutte des sans papiers

Appel à une rencontre/débat sur la situation de la lutte des personnes sans titre de séjour

La situation devient de plus en plus compliquée pour les militants et militantes sans papiers, après des années de lutte, d’actions et d’interpellations politique. Rien n’a changé, sinon plus de répression et de mépris politique à notre égard.

Nous constatons qu’après des années de lutte et de rencontres politiques infructueuses, le gouvernement n’a nullement l’intention de rendre justice aux personnes sans-papiers, toute en sachant que ce que nous demandons, c’est tout simplement avoir l’occasion de participer à l’économie de ce pays en apportant nos savoir-faire et nos compétences.

En effet nous les sans-papiers, nous sommes les sacrifiés de la Vivaldi

nous nous sommes retrouvés entre une pandémie meurtrière, et un gouvernement sourd, qui s’obstine à nous qualifier de maître chanteur à chaque fois qu’on décide de rendre nos souffrances visibles,

Nous sommes conscients que, en tant que collectifs des sans-papiers bruxellois, nous rencontrons parfois quelques difficultés à nous mettre d’accord entre nous, à unifier la lutte, et malheureusement cette division à un impact directe sur nos capacités respective de mobilisation, et ainsi nous empêche de construire un rapport de force, capable de faire plier ce gouvernement.

Nous voulons établir des canaux de communication avec les autres groupes, et à travers ce débat, nous avons un double objectif

1) Discuter sur les obstacles ou les freints qui torpille la bonne entente entre les groupes et empêche toute possibilité d’unification

2) Quelle sont les pistes envisageables pour construire ENSEMBLE une réelle dynamique collective bruxelloise.

Cette rencontre est ouverte à tous et à toutes (avec ou sans papiers),

car le but étant d’impliquer toutes les personnes ayant un lien de prêt ou de loin avec notre lutte.

https://www.facebook.com/events/398800871994508/