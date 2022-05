Rencontre et discussion autour de L’humanité en révolte, d’ABoubakar Soumahoro

Rencontre autour de L’humanité en révolte, notre lutte pour le travail et le droit au bonheur, d’Aboubakar Soumahoro.

Au DK – rue du Danemark- BXL

Mardi 17 mai, 18 heures.

« Car lorsque l’on décide de subordonner le droit de circulation à d’autres exigences, comme celle des marchés, on transforme la personne en objet. Au contraire, le but principal de notre marche était, et est toujours, de contester le paradigme à partir duquel s’articulent de nombreuses prises de position politique. Quand on parle de liberté, on ne parle pas seulement des migrants, mais de la liberté de tout le monde. Absolument tout le monde. »

Voilà un petit livre précieux.

Un récit, à la fois personnel, historique, et analytique.

Arrivé de Côte d’Ivoire à l’âge de 19 ans, Aboubakar Soumahoro est devenu un acteur de premier plan du paysage politique italien. Il est le Président de la Lega Braccianti (Ligue des travailleurs agricoles), Porte-parole du Mouvement des Invisible et compte parmi les fondateurs de la Coalition internationale des Sans-Papiers et des Migrants.

Dans cet essai, qui tient autant du rapport d’expérience que du manifeste, il nous aide à articuler des questions de politiques nationales, européennes, à des transformations économiques globales. Des enjeux qui touchent aussi bien à l’exploitation locale dans le secteur agricole des travailleuses et travailleurs migrants que les reconfigurations systémiques liées aux logiques de l’économie de plateforme...

Mais L’humanité en révolte d’Aboubakar Soumahoro est avant tout un témoignage vécu donnant un caractère concret aux questions de catégorisation et d’invisiblisation : « Ces dispositifs refusent à des millions de personnes le droit d’exister, d’être maîtres de leur vie et de jouir de leurs droits. La déshumanisation est à la base d’une hégémonie économique, politique, idéologique et culturelle. Aussi, si nous voulons comprendre où mène ce processus, expédients complexes dont se sert le pouvoir politique pour transformer des individus libres en sujets invisibles, corvéables et exploités. »

Le Centre d’action sociale italien, les Invisibles en mouvement, la librairie Par chemins et les éditions Les Étaques invitent les collectifs et les personnes engagées contre toutes les formes d’oppression, qu’elles soient de race, de classe ou de genre, à venir partager leurs expériences et leurs analyses et faire de cette rencontre littéraire un moment de rencontre politique.