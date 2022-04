Rencontre ton squat !

FR : A la recherche d’un toit ? Tu considères le squat, l’occupation, la récupération des abandons de la ville, comme une option mais manque de compagnon.nes pour te lancer ?

Nous t’invitons à un squat dating convivial, l’occasion de rencontrer d’autres personnes afin de créer ton collectif avec lequel partir en recherche de lieu !

Au programme : un speed dating accompagné d’activités afin de partager des besoins et envies, et faire émerger des projets d’occupation.

N’aie pas peur de venir seul.e, c’est le but de la soirée* !

Quand ? Chaque dernier jeudi du mois.

Où ? Au Buurtwinkel, 13 Place Anneessens.

*Le but de cette soirée est de faire germer des collectifs d’occupation. Si tu es simplement curieux.se sur le sujet ou en recherche de tips (pratiques, juridiques ou autres) nous te redirigeons vers la permanence squat : https://radar.squat.net/fr/bruxelles/permanence-squat.

*Nous tenons également à ce que ce moment de rencontre soit le plus accueillant possible pour tous.tes peu importe ta situation !

Contact : remplir_levide@riseup.net

NL : Vind je kraakpand !

Op zoek naar een dak boven je hoofd ? Is het kraken en bezetten van verlaten gebouwen in de stad voor jou een optie, maar ben je nog op zoek naar kraakgenoten om aan de slag te gaan ?

Wij nodigen je uit voor een gezellige squat date, de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en samen een krakerscollectief op te starten en op zoek te gaan naar een plek !

Op het programma : een speed dating ronde met een aantal activiteiten om behoeften en verlangens met elkaar te delen en zo kraakprojecten te doen bloeien.

Wees niet bang om alleen te komen, we moedigen dit zeker aan* !

Wanneer ? Elke laatste donderdag van de maand.

Waar ? Buurtwinkel, Anneessensplein 13, Brussel.

*De avond is specifiek gericht op het vormen van krakerscollectieven. Als je vooral nieuwsgierig bent of eerder behoefte hebt aan praktische of juridische tips over kraken dan verwijzen we je door naar de wekelijkse kraakdienst : https://radar.squat.net/fr/bruxelles/squat-service.

*Dit ontmoetingsmoment is open en toegankelijk voor iedereen, ongeacht je huidige situatie !

Contact : remplir_levide@riseup.net

ENG

Meet your squat !

Looking for a roof over your head ? Is squatting and occupying abandoned buildings in the city an option for you, but are you still looking for fellow squatters to get started ?

We invite you to a cosy squat date where you will have the opportunity to meet other people to set up a squat collective and look for a place together !

On the program : a round of speed dating and activities to share your needs and desires to make new squat collectives emerge.

Do not be afraid to come by yourself, we encourage it* !

When ? Every last Thursday of the month.

Where ? Buurtwinkel, Place Anneessens 13, Brussels.

*This evening is meant for setting up squat collectives. If you are simply curious or rather looking for practical or legal tips on squatting, please consider the weekly squatting service : https://radar.squat.net/fr/bruxelles/squat-service.

*We intend to create and accessible space for all, regardless of your current situation !