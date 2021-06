Retour sur 2 ans de Hirak en Algérie

soirée reviendra sur les succès, les défis et l’espoir de plus de deux ans d’une lutte populaire en Algérie. Le journaliste reporter Mahrez Rabia nous aidera à décrypter les acquis du Hirak et ses acteurs. Il nous donnera les clefs pour comprendre le retour en force des vendredi de manifestation après plus d’un an de confinement.

Que ce système dégage !