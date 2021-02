Rrrride Déchainé·es #14 : Cavalcade

🗣Parce que l’espace public est un espace oppressif, conçu par et pour ceux qui l’occupent et y dominent. Un espace de violences : harcèlement de rue, répression policière, sentiment d’insécurité, agressions sexistes, transphobes, homophobes, etc.

🗣 Parce que nous avons plus que jamais besoin de nous réappropier cet espace public de façon collective, de réaffirmer notre légitimité à la faire, d’extérioriser nos tensions, nos trop-pleins, dans une catharsys carnavelsque.

🗣 Parce que nous avons la force de lutter : nos vélos, nos voix, nos pancartes, notre solidarité et notre sororité sont nos armes !

Les Déchainé·es rouleront à nouveau sur le Patriarcat !!!

Cet événement a lieu en mixité choisie sans hommes cisgenres.

🚴‍♀ QUAND ? Le dimanche 21 février, 16h00 (accueil et info, départ à 16h30)

🚴‍♀ OÙ ? Départ à l’Esplanade du Trône

🚴‍♀ COMMENT ? À vélo, avec vos pancartes et slogans !

>> Parcours facile et accessible dans la mesure du possible : plat, peu de rails de tram ou de pavés. Nous avons également comme objectif de permettre à celleux qui n’ont pas l’habitude de faire du vélo ou qui n’osent pas rouler à Bruxelles de prendre confiance. Dans un souci d’inclusion, nous voulons mettre en place toutes les mesures nécessaires à ce que chacune se sente en sécurité lors de nos événements et puisse y participer. Nous sommes donc ouvertes à toutes les suggestions et prêtes à répondre aux besoins de chacun·e. Néanmoins, les rides sont militantes et ont vocation à déranger et à troubler l’ordre dominant dans l’espace public. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’elles se passent sans tension. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

>> par mail : dechaine-es@riseup.net

>> sur notre page facebook.

🚴‍♀ CONTEXTE SANITAIRE 🚴‍♀

Il est recommandé aux participant·es de venir avec un masque, ou leur superbe cache-col Déchainé·es (des cache-cols seront en vente à prix libre). Nous maintiendrons également les distances de sécurité.

Nous rapellons à toustes qu’il est du droit de chacun.e de ne pas vouloir être pris.e en photo ou vidéo. Les photos et videos prises pendant les rides doivent être prises avec le consentement des personnes y figurant. Sans cela, les personnes doivent être rendues non-identifiables avant tout partage ou échange, même privé.

✊ DÉCHAINÉ•ES est un collectif bruxellois, féministe et indépendant, qui a choisi le vélo comme outil d’émancipation et de lutte collective. À travers diverses activités en mixité choisie (rides mensuels, ateliers de mécanique, etc.), nous voulons créer un espace sécurisant et inclusif, au sein duquel les voies de lutte pourront être dégagées, les expériences partagées et les savoirs transmis, pour toutes les personnes opprimées par le patriarcat.

** Nos événements se veulent les plus sécurisants possible. Les propos et comportements sexistes, transphobes, racistes, virilistes, validistes, etc., ne seront pas tolérés.

// EN //

Feminist bike ride. For women, trans, non binary & gender fluid folks only.

>> Against domination logics in public space.

>> For the use of bicycle as a mean of emancipation and collective struggle.

🚴‍♀ November 21st, at the edge of the forest behind Legrand, where avenue de Diane and avenue de Flore meet, 4pm

✊ Bring your banners, flags and slogans !

Contact us : dechaine-es@riseup.net or here on facebook.

** We want our events as safe as possible. Any sexist, transphobic, racist, virilist, validist... comments or behaviours will not be tolerated.

// NL //

Feministich fietstocht. Alleen voor vrouwen, trans, non-binaire & genderfluide personen.

> Tegen de logica van overheersing in de publieke ruimte.

> Voor het gebruik van de fiets als middel tot emancipatie en tot collectieve strijd.

🚴‍♀21/11, bij de ingang van het Ter Kamerenbos, achter Legrand, 16:00

✊ Neem uw borden, vlagen en slogans !

Contact ons : dechaine-es@riseup.net of hier op facebook.

** we willen onze evenementen zo veilig als mogelijk. Seksistische, transfobe, racistische, validistische, etc.uitspraken of gedragen zullen niet getolereerd worden