STALINGRAD, AVEC OU SANS NOUS ? | Projo/débat avec VU ET REVUE au Cinémamed

𝗙𝗶𝗹𝗺 : Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles filment les secousses du creusement d’un nouveau métro, projet démesuré et décrié. Son chantier monstre étouffe une rambla commerçante et chaleureuse devenue champ de labour à ciel ouvert.



👉 Assiste-t-on à la disparition d’un quartier phare, porte d’entrée de la ville depuis plus de 40 ans ?

👉👉 Que deviendra cette halte accueillante aux confins d’un centre de plus en plus standardisé et impersonnel ?

👉👉👉Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

👉👉👉👉Qui sortira vainqueur des tranchées de Stalingrad ?

𝗧𝗿𝗮𝗶𝗹𝗲𝗿 : https://www.youtube.com/watch?v=-xCjX4FMIp0

𝗣𝗿𝗼𝗷𝗼/𝗱𝗲́𝗯𝗮𝘁 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗩𝗨 𝗘𝗧 𝗥𝗘𝗩𝗨𝗘 : 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗶𝘁𝗼𝘆𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗶𝗻𝗲 ?

📣 Avec la 𝗿𝗲𝘃𝘂𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 & le 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗩𝗶𝗱𝗲́𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀

😷 Modérateur : Thibault Scohier

"𝗩𝗨 𝗘𝗧 𝗥𝗘𝗩𝗨𝗘", 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗻𝗲́𝗺𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 :

Face à une réalité toujours plus complexe, il est que plus jamais nécessaire de décrypter les rapports sociaux et politiques qui la constituent. Mais aussi de croiser les méthodes et les médiums pour y parvenir. Le temps du texte n’est pas celui de la vidéo ; le tableau dressé n’est pas le même en image que dans une description écrite. Ensemble, analyse et document, article et film maximisent notre capacité de compréhension et transmission des expériences, des savoirs et des histoires.

C’est pour cette raison que le Centre de la Vidéo de Bruxelles (CVB) et la revue d’analyse et de débat Politique ont décidé de s’associer, pour un cycle annuel consacré aux films politiques et sociaux. Chaque année, quatre films produits par le CVB seront sélectionnés en fonction de leurs sujets et de leurs approches des problèmes de notre société. La revue Politique leur consacrera une analyse en les réinscrivant dans leur contexte. Les films bénéficieront de plus d’une projection-débat pour prolonger la discussion avec le public.



𝗦𝗧𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚𝗥𝗔𝗗, 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗢𝗨 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗡𝗢𝗨𝗦 ? est le 19ème film issu de la série documentaire 𝗔𝗧𝗘𝗟𝗜𝗘𝗥𝗦 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗜𝗡𝗦

Les Ateliers Urbains sont des ateliers collectifs au cours desquels les bruxellois prennent en main caméra et micro pour élaborer leur vision de Bruxelles sur des thématiques permanentes depuis la création des Ateliers en 2010 : mémoires et imaginaires de la ville, urbanisme et rapports de force, dualisation sociale et spatiale, espace public comme bien commun, ville comme épreuve individuelle et collective.

ATELIERS URBAINS #19 STALINGRAD, AVEC OU SANS NOUS ? Film collectif 2021 63’