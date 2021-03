STOP aux procès de la migration !

INVITATION À PARTICIPER À LA CAMPAGNE #STOPPROCESDELAMIGRATION !

D’ici la date du 23/03 où se tiendront deux procès de la migration, mais aussi en avril dans le temps qui précèdera les verdicts, il s’agit de contrer les versions officielles largement relayées ! Comment ? Partageons les extraits de témoignages d’inculpés disponibles dans les onglets « images » et « citations » de ce blog ! Il y a de quoi faire des vidéos, des slogans, des images virales, des pochoirs, des lectures, des banderoles, des clips ! Avec le hashtag #STOPprocesdelamigration

« Pour les lecteurs de mon récit, j’espère qu’ils seront plus justes que cette justice, et qu’ils se rendront compte qu’il faut agir contre ça, parce que sinon il arrivera un jour où ils pourront être dans la même situation. Il ne faut pas s’imaginer que c’est quelque chose qui est loin de nous. Moi non plus je n’imaginais pas que ça puisse m’arriver. » Alaa.

La traque aux migrants menée par le gouvernement belge a deux facettes :

l’une policière (Opérations Médusa, rackets, harcèlements, tabassages, meurtres – de Mawda Shawri, Ilyes Abbebou et Mohamed Khamisse Zacharia) ;

et l’autre judiciaire, avec la tenue de nombreux procès les accusant de « trafic d’êtres humains » et les condamnant à de lourdes peines.

Ces "procès de la migration" passent le plus souvent inaperçus. Ils s’appuient sur des enquêtes menées exclusivement à charge en ignorant les éléments disculpants, instrumentalisent les victimes, généralisent les contre-sens de traduction de l’arabe au néerlandais en décontextualisant les passages incriminés dans les enregistrements, méconnaissent sciemment le fonctionnement des réseaux de passeurs, profitent de l’indifférence des avocats commis d’office qui ne défendent presque jamais leurs clients dont ils ne comprennent souvent pas la langue...

Ces procès ont pour but de terroriser les migrants pour décourager leurs passages par la Belgique, et d’intimider les personnes solidaires dont certaines ont été inculpées dans ces mêmes procès, également pour « trafic d’êtres humains ». Les faits reprochés sont presque exclusivement des gestes d’entraide, de résilience et de débrouille qui leur permettent de survivre en situation de clandestinité imposée. Nous sommes bien loin des organisations de trafic lucratif. Un coup d’oeil sur les comptes-rendus d’audience suffit pour s’en convaincre.

Deux procès se tiendront au Palais de justice de Bruxelles, le 23 mars 2021, à 8h :

Le "procès des 10 Soudanais" et le "procès de la solidarité".

Nous serons nombreux à venir leur manifester notre soutien ce matin-là.

COMMENT FAIRE ?!?

Des initiatives entourent ces dates pour visibiliser les responsabilités belges et soutenir les personnes inculpées et condamnées. Nous vous enjoignons à les partager et les relayer tant que possible pour sortir de l’impunité totale dans laquelle cette traque est menée depuis de nombreuses années.

— !!!! Campagne #STOPprocesdelamigration !!!!

Partageons les extraits de témoignages d’inculpés disponibles dans les onglets "images" et "citations" dU blog ! https://stopprocesdelamigration.wordpress.com

Il y a de quoi faire des vidéos ! Des slogans ! Des images virales ! Des pochoirs ! Des lectures ! Des banderoles ! Des clips ! Avec le hashtag #STOPprocesdelamigration

— Mobilisation pour le procès !

Visibilisons le procès et soyons présent.e.s le 23 mars à 8h sur place !

Plus d’infos sur le blog "STOP aux procès de la migration !", sur le site web de SINAC et sur les réseaux sociaux les jours qui précèderont le procès.

— SINAC = Solidarity Is Not A Crime !

Cette plateforme de soutien aux hébergeur.ses et migrants inculpés dans le cadre du "procès de la solidarité" organise une cagnotte pour les frais de justice, une carte blanche, et une soirée débat le 19/03. Des articles reprenant des comptes-rendus d’audiences des deux procès sont disponibles sur leur site internet.

Tout est là : solidarityisnotacrime.org

« Cette justice avait été injuste pour nous. Nous sommes Arabes, sans papiers. On est impuissants, on ne peut rien faire face à ceux qui ont été injustes avec nous, sauf dire la vérité. Notre seule force, c’est celle des faits, de rétablir ce qui est arrivé, de dire notre vérité : que j’ai été emprisonné seulement parce que je n’avais pas […] suffisamment d’argent pour passer [en Angleterre] par d’autres moyens. » Mustapha.