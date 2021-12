Sakine Cansiz / Sara - "Ma vie a toujours été un combat"

Ce film raconte la vie de Sakine Cansiz - nom de code Sara -, cofondatrice du PKK et figure emblématique du mouvement des femmes du Kurdistan. A travers les récits de ses camarades, des extraits de son autobiographie et des vidéos d’archives, le film raconte le parcours de cette militante qui combattu dans la guérilla contre l’armée turque, tint tête à ses geôliers quand elle était emprisonnée et torturée, et inspira l’organisation autonome des femmes au sein de son organisation et au-delà de celle-ci.

Avec deux autres femmes politiques kurdes, Sara fut assassinée en plein Paris le 9 janvier 2013 par un agent des services secrets turcs. Jusqu’aujourd’hui, la justice française refuse d’investiguer les liens entre cet assassinat et l’état turc. Par cet événement, nous voulons informer sur ce triple féminicide et appeler à l’action pour demander justice pour Sakine, Fidan et Leyla. Comme chaque année début janvier, une grande manifestation aura lieu le 8 janvier 2022 à Paris.