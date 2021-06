Sans-papiers : soutien des syndicats et de la société civile

➡️ ✏️ Avec plus de 2️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ signatures de citoyens et citoyennes soutenant l’appel de la Coordination des sans-papiers pour la régularisation, la campagne We are Belgium too a franchi un cap important et a prouvé que le sort des 1️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ sans-papiers de Belgique inquiète et appelle à l’action ✊

➡️ 🤝 Aujourd’hui, au nom de cette mobilisation nationale d’envergure et face à l’urgence de la situation, la société civile dans toutes ses composantes du nord et du sud du pays s’unit pour redire l’impérieuse nécessité de trouver une solution durable et juste.

➡️ 🇧🇪 Elle appelle le Parlement à ne pas rester sourd aux revendications des personnes sans-papiers comme le fait depuis des mois le gouvernement Vivaldi.

📢 Prises de parole 📢

🟢 Coordination des sans-papiers

🟢 USPR

🟢 Charles Ducal, poète

🟢 FGTB

🟢 Pax Christi Vlaanderen

🟢 FEF

🟢 Ciré

🟢 MOC

🟢 CSC

👉 10h

👉 Église du Béguinage

👉 place du Béguinage - 1000 Bruxelles

Pour signer la pétition We are Belgium too

👉 www.wearebelgiumtoo.be 👈