Scène ouverte QUEER en soutien au collectif de personnes sans-papiers du Béguinage

La thématique des frontières quand on est une personne queer, on connait. Bien que très différentes des frontières physiques que les personnes illégalisées rencontrent sur leurs parcours vers l’Europe mais avec des parallèles forts.

C’est la raison pour laquelle nous avons envie d’apporter notre soutien aux personnes sans-papiers et plus particulièrement au collectif de l’Eglise du Béguinage.

Nous organisons une scène ouverte (slam, rap, impro, drag) dont les bénéfices (entrée + bar + nourriture) seraient reversés au collectif de l’Eglise du béguinage.

Réservation : aqab@riseup.net

All Queers (h)Ate Borders

Avec la participation gracieuse de :

@betel mabille

@lei la bou noua

@tranarchist (à confirmer)

@ Marie Darah (à confirmer)

@Bissi

@Dahu

@Nabil

@Bob

Graphisme : @lei la bou noua

Technique : @Vir

Facilitaire de cérémonie : Fée-Niks

Un CST sera demandé à l’entrée.

Merci de porter ton masque lorsque tu te déplaces dans l’espace.

