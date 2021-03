Scène ouverte - soutien régularisation des personnes sans-papiers !

Le samedi 13/03 2021 une scène ouverte, un espace dans lequel une enceinte et des micros sont mis à disposition, se tiendra sur la place devant l’église du Béguinage.

Dans cette église dorment depuis le 31 janvier 2021 déjà des centaines de personnes sans-papiers que l’État belge considèrent comme irrégulières. Malgré le fait que ces personnes travaillent dans les secteurs clés, s’occupant de faire un travail invisibilisé et pourtant essentiel, exploitées par leur manque de papiers avalisés pour faire entièrement partie de notre société.

En Belgique, c’est 1% de la population qui vit ainsi. Sans droits pour se sentir en légitimé d’exister. Accès à un logement compliqué, accès au travail seulement non-déclaré, prier pour ne pas avoir de soucis de santé, espérer ne pas croiser sur son chemin trop de police… tout en sachant que ce sera le cas, dans la société belge et raciste dans laquelle nous vivons-là.

Ici et maintenant. En 2021.

Alors qu’on nous parle de prendre soin de soi et des autres quotidiennement depuis le début de la crise sanitaire, on pourrait exiger qu’on prenne soin réellement de la cause des personnes sans-papiers. De réaliser que sans leur régularisation, un changement pour de bon, véritable et en profondeur n’arrivera pas pour l’entièreté de notre société. Nos sorts sont liés.

Un an jour pour jour après le début du confinement, le temps du changement est venu.

Une scène ouverte pour la régularisation des personnes sans-papiers pour pouvoir exprimer comment on se ressent. Que des voix silenciées puissent trouver une audience bienveillante.

Une scène ouverte pour permettre aussi de donner une forme artistiques à nos cris, notre rage, notre joie et nos espoirs. Scène à saisir pour les personnes qui ont des pratiques artistiques longues ou celles qui se lanceront le jour-même. Sur cette scène, la parole sera donnée prioritairement aux personnes qui sont quotidiennement silenciées (personnes sans-papiers, femmes...)

Venez avec vos instruments, votre rage face aux inactions des politiques et vos espoirs qu’ensemble on puisse construire des ponts. On vous attend !

