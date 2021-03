Se loger à Bruxelles : pourquoi c’est la merde ? Comprendre pour agir

Trouver un logement abordable à Bruxelles est de plus en plus compliqué, voir impossible pour certain·e·s.

Comment expliquer que ce droit tellement essentiel, et pourtant consacré dans la constitution belge (art. 23), soit si compliqué à réaliser, si mal protégé ?

Quels acteurs entrent en jeu ?

Quelles sont les orientations des politiques publiques en la matière ?

En quoi certaines transformations de la ville impactent l’accès au logement ?

Pourquoi avons-nous tou·te·s envie de devenir propriétaire ?

Et enfin, que faire pour défendre et réaliser ce droit existentiel dans notre ville ?

Nous tenterons de répondre à ces questions.

L’événement se déroulera en ligne via Zoom (de préférence pour faciliter les interactions), mais vous pourrez également le suivre en Facebook Live.

Les interventions se dérouleront en français, mais vous aurez la possibilité de réagir en néerlandais.

Inscrivez-vous ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzvP7eZ-Lnac8dPKpARqgMk5qjGIIFJ9tz2cvFBHMQBavTyQ/viewform?fbclid=IwAR2LptJiMUOTwAnwAIr5PJCBzaZQFGU5NZp0Ag6N1_MxrKklRFBFV6G6gVc

Cet événement est organisé en collaboration avec IEB, le RBDH-BBRoW et Toestand dans le cadre du Housing Action Day (journée d’action pour le droit au logement le 28 mars !).

toutes les infos sur : http://www.housing-action-day.be/fr

événement facebook : https://www.facebook.com/events/300161024870067