Sixième tentative d’expulsion ce 26/02/2022 – Du mariage forcé à l’expulsion : une nouvelle Semira ?

Ce matin du 24/02/2022, on veut qu’elle effectue un test covid : elle demande pourquoi… Méfiante, elle refuse. Finalement, après insistance, elle apprend qu’elle sera amenée à l’aéroport ce 26/02 pour une nouvelle tentative d’expulsion vers le Bénin. Si elle n’avait pas insisté, il est probable qu’on lui aurait annoncé cette nouvelle la veille voire le jour-même de son expulsion.

Le numéro du vol est SN229, départ à 11h25, vers Abidjan puis Cotonou, le samedi 26/02/2022.

Ci-bas, revoici le précédent appel à empêcher sa cinquième tentative d’expulsion : une nouvelle fois, elle avait trouvé le courage de refuser.

[Reprise du 09.02] Du mariage forcé à l’expulsion : une nouvelle Semira ?

On apprend ce jour, avec effroi, l’enfermement d’une jeune fille de 17 ans et une 5ème tentative d’expulsion ce jeudi 10/02/2021 vers Cotonou.Elle est arrivée en Belgique fuyant un mariage forcé au Bénin avec son oncle le 25/06/2021. Dès son arrivée en Belgique, Elle a été enfermée au centre fermé de Holsbeek, avant d’être transférée à Bruges. Depuis, elle a fait plusieurs demandes d’asile, toutes refusées, son récit n’étant pas jugé “crédible”. Un test pour vérifier son âge avait été demandé à son arrivée. Celui-ci lui a, selon nos informations, été refusé. Elle est décidée à refuser cette nouvelle expulsion, ayant très peur de rentrer au pays, et elle appelle à du soutien.« Tout le monde a besoin de liberté. Je ne me sens pas bien. Je ne dors plus. J’ai attrapé des maladies à cause du stress. Tout ce qu’on nous donne c’est du paracétamol.Ca ne finit pas… Je pense à mourir. Est-ce que c’est normal, à mon âge ? Ca me rend folle, ici… Quand on me regarde, j’ai l’air d’être en vie, mais je ne suis pas dans mon corps. »

RDV à l’aéroport en masse ce 26/02/2022 à 9 heures pour empêcher cette expulsion. https://www.gettingthevoiceout.org/comment-arreter-une-expulsion/

Et/ou empêchons cette expulsion en écrivant, faxant, téléphonant aux responsables de ces actes criminels.

Alexander De Croo Eerste minister : +32 2 501 02 11. Email : contact@premier.be

Sammy Mahdi Beleidscel en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 02/488.06.06. Email : info.mahdi@mahdi.fed.be

Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken : 02/488.05.11. Email : kabinet.verlinden@ibz.fgov.be

Monsieur Roosemont, Directeur de l’Office des Etrangers Bur_Presse@dofi.fgov.beT02 793 80 31 – 02 79380 30 (FR) Fax02 274 66 40

Brussels Airlines+32 2 723 23 45

Callcenter.nl@brusselsairlines.com

http://www.brusselsairlines.com

SN Brussels Airlines :customer.relations@brusselsairlines.com Fax : 027233599 / 02/7238496 / 027534931Tél : 078 188889 / 027232345 /027232362

Demandez à ce que que votre message soit transmis au commandant de bord

#NoBorder

#StopCentresFermés

#StopDeportation

#BrusselsAirlines