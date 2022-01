Soirée Bruxelles en Mouvements : Promotion immobilière & résistances à Bruxelles

Évènement de Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et Le Dk

Nous sommes les témoins, ces dernières années, de la multiplication des demandes de permis d’urbanisme pour des projets immobiliers démesurés dans différents quartiers de la capitale, à commencer par les abords du canal, les alentours du piétonnier, les quartiers Nord et Midi, et le quartier européen.

Ces projets s’imposent à nous avec le concours des pouvoirs publics qui délivrent les permis et autorisent les dérogations. Ils transforment profondément le paysage urbain mais plus encore, ils modifient à la hausse la valeur du sol et contribuent à la flambée des prix du foncier bruxellois. Ces projets façonnent la ville sans tenir compte des besoins de celles et ceux qui l’habitent. Mais de plus en plus d’habitant·es se mobilisent pour résister...

Le prochain numéro de notre journal sera consacré à cette question au travers notamment du portrait de deux promoteurs – Immobel et BPI Real Estate. Nous organisons une soirée de lancement au DK en compagnie de ceux et celles qui résistent !

✘ Inscription fortement conseillée (49 personnes max.)

