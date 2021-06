Soirée Dégaze - comment bloquer la construction de 8 nouvelle centrales au gaz fossile

Dégaze / Tegengas est une campagne citoyenne contre la construction de 8 nouvelles centrales à gaz fossiles en Belgique.

Ces centrales sont pas seulement un désastre pour le climat - 5-10% d’émissions de CO2 en plus en Belgique ! - mais aussi socialement injustes et inutiles !

Vous voulez en savoir plus sur la campagne et sur ce que vous pouvez faire pour la rejoindre ?

Venez à notre soirée d’information au café Boom le mardi 29 juin.

Dégaze / Tegengas is a citizens campaign against the construction of 8 new fossil gas plants in Belgium. These plants a disastrous for the climate - 5-10% more CO2 emissions in Belgium ! - and socially unjust and useless.

Do you want to know more about the campaign and what you can do to join ? Come to our info-evening in cafe Boom on Tuesday the 29th.