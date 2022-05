Soirée d’écoute du second épisode du podcast “LANCE-PiERRE. Racisme, colonialisme, centres fermés : quels liens ? “.

La série de podcasts “Lance-Pierre”, propose de poursuivre, par le son, la lutte contre les centres fermés et les expulsions en Belgique. Comme une pierre lancée à la figure des frontières, par milliers, jusqu’à les briser…

Un podcast du collectif Getting The Voice Out qui lutte en soutien aux personnes migrantes enfermées. Cette soirée d’écoute sera introduite et suivie d’une discussion.

SYNOPSIS DE L’ÉPISODE :

Si le premier centre fermé en Belgique est inauguré en 1988, l’idéologie coloniale instituant leur existence et le système dans lequel l’enfermement des personnes migrantes et sans-papiers s’inscrit, prend racine bien avant.

Dans ce deuxième épisode de Lance-Pierre, nous tentons de comprendre et de décrypter les liens existant entre racisme, colonialisme, frontières et centres fermés, en compagnie de deux membres du collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations et du collectif DENIF, collectif pour la Défense des Étudiants Noirs en Internement aux Frontières.

RÉFÉRENCES :

Le site internet du collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations : www.memoirecoloniale.be/

Le site internet du collectif Getting The Voice Out : www.gettingthevoiceout.org/

Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale, penser l’écologie depuis le monde caribéen, Anthropocène, Éditions du Seuil, 2019

Anibal Qijano, “Race” et colonialité du pouvoir, Mouvements, 2007/3, n°51, p.111 – 118

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil, 1952

INFOS PRATIQUES :

Rendez-vous jeudi 6 juin 2022 à 18h30

Au CBO, C’est bon d’être ouvert, 407, chaussée de Jette ‑1090 Jette

Prix libre en soutien à Getting the Voice Out.

Bar sur place

Plus d’info : https://zintv.org/agenda/soiree-ecoute-lance-pierre-episode-2/