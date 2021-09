Soirée de soutien aux grévistes de la faim / Steunactie voor hongerstakers

Le 21 juillet dernier, les grévistes sans-papiers occupant depuis fin janvier les sites du Béguinage, de l’ULB et de la VUB, suspendaient leur grève de la faim.

Que s’est-il passé depuis ?

Depuis, ils sont simplement passés d’une urgence à une autre :

Après l’urgence vitale, les grévistes se sont retrouvés dans l’urgence administrative de constituer leurs dossiers de régularisation.

Un travail long, fastidieux, minutieux, et terriblement coûteux en termes d’énergie pour des personnes épuisées moralement et physiquement par des années de lutte, des mois d’occupation politique, et 60 jours de grève de la faim et 5 jours de grève de la soif.

Aujourd’hui, ils sont dans l’attente.

L’interminable attente.

Alors, en soutien à toutes ces personnes qui ont déjà sacrifié 8 mois de leur vie, dont beaucoup ont perdu leur travail, leur logement, leurs ressources et parfois leur élan de vie... venez assister à une grande soirée de mobilisation :

👉 LE VENDREDI 1ER OCTOBRE

🕕 De 18h à 20h

📍 Place du Béguinage

PROGRAMME :

🎙 Prises de parole :

➡ Alexis DESWAEF et Marie-Pierre DE BUISSERET, avocats en droits des étrangers

➡ Andrea REA, professeur de sociologie à l’ULB, spécialisé dans les phénomènes migratoires et la question des sans-papiers

➡ Portes-parole de l’USPR (Union des Sans-Papiers pour la Régularisation)

🎶 Concerts gratuits :

🔥 JUICY

🔥 L’OR DU COMMUN

🔥 DERAR - YOUNSSI - YASSINE (artistes et membres de l’USPR)

Cet événement se fera dans le respect des règles sanitaires, et vise à remobiliser les soutiens en vue de la manifestation nationale pour la régularisation qui aura lieu le dimanche 3 octobre. Plus d’infos ici : https://fb.me/e/1gWUy74h7

⚠️ Attention ⚠️

COVID SAFE TICKET OBLIGATOIRE (tests rapides via l’entrée de la Rue du Peuplier)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA CE FORMULAIRE : urlr.me/xqjgc (jauge limitée !)

Tu souhaites nous aider et être bénévole ? Inscription via ce formulaire ! urlr.me/4GWBM

Avec le soutien de Médecins du Monde, Esperanzah ! Music Festival, le Ciré, la Plateforme Citoyenne des Réfugiés

Op 21 juli hebben de stakers zonder papieren, die sinds januari de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB bezetten, hun hongerstaking opgeschort.

Wat is er sindsdien gebeurd ?

Sindsdien zijn ze gewoon van de ene noodsituatie in de andere terecht gekomen :

Na de noodsituatie met gevaar voor eigen leven kwamen de stakers terecht in de administratieve noodtoestand van het samenstellen van hun regularisatiedossiers.

Een lange, moeizame, nauwgezette klus, en vreselijk kostbaar in termen van energie voor mensen die moreel en lichamelijk uitgeput zijn door jaren van strijd, maanden van politieke bezetting, en 60 dagen hongerstaking.

Vandaag wachten ze.

Het eindeloze wachten.

Dus, ter ondersteuning van al deze mensen die al 8 maanden van hun leven hebben opgeofferd, van wie velen hun baan, hun huisvesting, hun middelen en soms hun levenslust zijn kwijtgeraakt... kom en woon een geweldige avond bij ter ondersteuning van hun zaak :

👉 VRIJDAG 1 OKTOBER

🕕 Van 18.00 tot 20.00 uur

📍 Voor de Begijnhofkerk

PROGRAMMA :

🎙Toespraken :

➡ Alexis DESWAEF & Marie-Pierre DE BUISSERET, advocaten vreemdelingenrecht

➡ Andrea REA, hoogleraar sociologie aan de ULB, gespecialiseerd in migratie en de kwestie van mensen zonder papieren

➡ Woordvoerders van de USPR (Union des Sans-Papiers pour la Régularisation)

🎶 Gratis concerten :

🔥 JUICY

🔥 L’OR DU COMMUN

🔥 DERAR - YOUNSSI - YASSINE (kunstenaars en leden van de USPR)

Dit evenement zal worden gehouden met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften en beoogt mensen te mobiliseren voor de nationale manifestatie "WE ARE BELGIUM TOO", die op zondag 3 oktober zal plaatsvinden. Meer info hier : https://fb.me/e/1gWUy74h7

⚠️ OPGELET ⚠️

COVID SAFE TICKET VERPLICHT (ingang via Populierstraat voor snelle test covid)

VERPLICHTE INSCHRIJVING VIA DIT FORMULIER : urlr.me/xqjgc

Wil je ons helpen en vrijwilliger worden ? Schrijf je in via dit formulier ! urlr.me/4GWBM

Met steun van Médecins du Monde, Esperanzah ! Music Festival, Ciré, la Plateforme Citoyenne des Réfugiés