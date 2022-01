Soirée de soutien pour les condamné.e.s de la maquette de la maxi-prison de Haren

Déroulé :

18h : accueil

18h30 : projection du documentaire de Tout Va Bien "Prison de Haren : multinationales et scandale d’État"

19h : débat et discussion avec la Clac

20h : repas solidaire (très bon)

21h : moment convivial et plus

23h : surprise festive avec les copaines de Namur

Réservation pour le repas à l’adresse mail : corbeauxsolidaires@riseup.net (afin de prévoir les quantités, max 50).

Possibilité de dormir sur Namur si besoin (apporte ton matos)

Covoiturage depuis Bxl : corbeauxsolidaires@riseup.net

oublie pas ton cash

Contexte :

Le 1er octobre 2021, le tribunal pénal de Bruxelles rendait son verdict dans le volet civil du procès pour la destruction de la maquette de la maxi-prison. Ce jugement contraint les 4 condamné.e.s à rembourser 43.000 euros à la Régie des bâtiments, propriétaire de la maquette détruite.

Si ce verdict clôture 6 années de procès, la page n’est pourtant pas tournée, car voici le temps de la solidarité.

Ce verdict arbitraire et douloureux conclut 6 années de procès et confirme la stratégie répressive de l’État.

Seule une réponse collective et solidaire permettra de contrer la stratégie répressive de l’État.

Les 4 condamné.e.s ne sont pas seul.e.s, illes peuvent compter sur notre soutien.

Pour plus d’info :

https://bxl.indymedia.org/Appel-a-solidarite-pour-les-4-condamne-e-s-dans-le-proces-de-la-destruction-de-la-maquette-de-la?fbclid=IwAR1vDqa-oL809yUGGcP6DvwMNYQIV0lbBTpf7Cy2RnytmEP2ActS4fbEtas