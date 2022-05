Soirée de soutien/ steun avond 1ha pour/voor BXL

//NL Onderaan//

Pour le lancement du projet 1ha pour BXL, nous organisons un événement qui permettra de présenter le projet autour d’un repas et de super concerts.

Programme :

ADULTES

14h-15h : atelier cuisine marocaine et colombienne

15h-16h30 : présentation du projet

16h30-18h : suite atelier cuisine

18h - 20h : repas commun autour d’un thé a la menthe

20h - .. : concerts (entrée prix libre) de :

Ayekan (cumbia chilienne)

Awa Keme Kemo (cumbia colombienne)

et bien plus encore !

ENFANTS

14h-18h : garderie et atelier grimage

En résumé ce projet de panier de légumes d’hiver a un double objectif : d’un côté, rendre l’alimentation bio et locale accessible à chacun, peu importe ses revenus, et de l’autre, assurer un revenu décent aux maraîchers.

Lien du projet : https://www.facebook.com/1hapourvoorbxl/

//NL//

Voor de lancering van het project 1ha voor BXL organiseren wij een evenement om het project voor te stellen tijdens een maaltijd en concerten.

Programma :

14-15u : Marokkaanse en Colombiaanse kookateliers

15-16.30 u : presentatie van het project

16u30-18u : tweede gedeelte van het kookatelier

18 - 20u : gezamenlijke maaltijd met een muntthee

20 - .. : concerten (vrije bijdrage) van :

Ayekan (Chileense cumbia)

Awa Keme Kemo (Colombiaanse cumbia)

en nog veel meer !

KINDEREN

14-18u : kinderopvang

Kortom, dit wintergroentemandproject heeft een tweeledig doel : enerzijds biologisch en lokaal voedsel toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht zijn inkomen, en anderzijds de boeren een decent inkomen garanderen.

link van het project : https://www.facebook.com/1hapourvoorbxl/