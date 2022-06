L’été approche à grands pas mais le permis d’urbanisme pour le siège de la SNCB n’a toujours pas été délivré. Pourtant, on sait que la Région ne va tarder à se prononcer et il faut déjà préparer la suite.



Midi Moins Une [1] vous invite à une soirée débat ce mardi 28 juin pour discuter de ce monolithe de 𝟐𝟑𝟔𝐦 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐠 et 𝟔𝟎𝐦 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐮𝐭

qui menace de surplomber nos quartiers,

qui permet une opération spéculative de démolition-reconstruction,

et qui, finalement, n’est qu’un nième réaménagement du quartier qui ne répond en rien à ses besoins criants.

Ce mardi 28 juin, venez interpeller la Commune de Saint-Gilles et la SNCB au DK (rue du Danemark 70b, 1060).

Au programme :

𝟐𝟎𝐡 Présentation de Midi Moins Une & moments d’échange avec le public

𝟐𝟎𝐡𝟒𝟎 Présentation de la SNCB (porteur du projet)

𝟐𝟎𝐡𝟓𝟎 Présentation de la Commune de Saint-Gilles

𝟐𝟏𝐡 Débat modéré par Gaspard Giersé (Les Visites de mon Voisin)

𝟐𝟐𝐡 Suite informelle des échanges autour d’un verre

Les présentations se feront en français mais nous vous invitons à poser vos questions en FR/NL/EN.

ℹ️ Plus d’info : https://midimoinsune.be/

Pétition pour l’abandon du PAD Midi

Voir en ligne : Soirée débat : Quel avenir pour le quartier midi ?

[1] Midi Moins Une ! Qui sommes nous ?

MIDI MOINS UNE ! a principalement pour but de regrouper les citoyennes et citoyens (habitant ou non le quartier Midi) souhaitant agir afin de s’opposer :

au projet de PAD MIDI tel qu’il est proposé actuellement,

au projet de nouveau de siège de la SNCB dans sa version actuelle.

Un certain nombre d’actions ont déjà été identifiées (pétition, réponses aux enquêtes publiques, interpellations de politiques,…), n’hésitez pas à en proposer/créer d’autres et nous rejoindre via notre page Facebook