Solidarité féministe avec la Palestine !

Dans le cadre de la semaine Palestine de Zone Midi, la forge t’invite le jeudi 21 octobre à la projection du documentaire féministe et engagé contre l’occupation « Derrière les fronts : résistance et résilience en Palestine ». Ce film est un acte d’amour et de politique, qui revitalise le genre et lutte contre les oppressions. https://derrierelesfrontslefilm.fr

Ensuite on organise un atelier d’écriture de lettres pour la prisonnière féministe palestienne Khitam Saafin. Elle est une défenseure internationale réputée des droits des personnes sexisées palestiniennes et de la liberté et justice du peuple palestinien. Khitam Saafin fait partie de la quarantaine de femmes palestiniennes emprisonnées, notamment la parlementaire de gauche et féministe Khalida Jarrar.

Prisonnière palestienne et dirigeante du Front Populaire de Libération de la Palestine, Khalida Jarrar, suite à une décision de l’occupation israélienne, a été empêchée d’assister à la cérémonie de disparition de sa fille alors qu’elle purge une peine de deux ans de prison en raison de ses activités politiques et doit être libérée dans deux mois. On exposera ces lettres dans lesquelles elle adresse un dernier message à sa fille.

Les places sont limitées à 60 personnes. Venez nombreuxses !

