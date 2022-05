Solidarity with anarchist prisoners protest

Bonjours a tou.te.s ,

Nous organisons une manifestation en soutien aux prisonniers politiques russes, biélorusses, ukrainiens, etc. Des centaines de personnes opposées aux régimes en place peuplent les prisons et y sont victimes de tortures et de violences sexuelles. Celles ci sont institutionnalisées. La répressions et la censure sont de plus en plus fortes, ce qui rend les actions dans ces pays presque impossibles. Pour ces raisons, nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 2 juin 2022 à 17h a l’ambassade russe afin de montrer notre soutien ainsi que notre solidarité aux prisonniers politiques.

Russian Embassy - Thursday June 2nd 2022 - 5 pm.

Télégram for more information : t.me/+5ILG7vxO8lcyZTU8