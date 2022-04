Le projet Stéréo-type est de retour pour une émission radio participative en direct, le 12 mai à 11h00 @ Saint-Gilles !

Stéréo-type est avant tout un son qui se propage, une rencontre intime avec des citoyen·nes qui se dévoilent au micro et nous offrent un aperçu de leur histoire. Ce projet invite à explorer avec curiosité et bienveillance le livre qui se cache derrière chaque couverture. Venez écoutez les parcours de ces véritables Livres vivants et n’hésitez pas à leur poser des questions autour d’une tasse de thé !

L’équipe de Radio Maritime et ses invité·es vous convient le 12 mai à 11h00 précise sur la place de la Vieille Chéchette (rue Monténégro 2 – 1060 Bruxelles).

Le projet vous intrigue et vous avez envie d’en savoir plus ?

Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenu·es !

Stéréo-type est un projet initié par La Concertation ASBL Action Culturelle Bruxelloise en partenariat avec Comme un Lundi, Gsara et Radio Maritime.