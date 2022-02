Stop bombing civilians in Yemen

Samedi 5 février – 12h30 – Place de l’Albertine

Appel à rassemblement en hommage aux victimes du conflit au Yémen

Depuis début janvier 2022, de nouveaux affrontements au lieu au Yémen, où une guerre civile fait rage depuis 2015. Dans différentes villes, la coalition et les milices rebelles s’affrontent, mais bombardent aussi des maisons, des espaces publics, des femmes, des enfants. Des quartiers à très forte densité de population ont été ciblés. De nombreux civils ont été tués ou gravement blessés. Des familles sont endeuillées, des maisons détruites.

La communauté yéménite de Belgique appelle tous les citoyen·ne·s yéménites, leurs soutiens et tous les citoyen·ne·s belges qui se préoccupent de la cause des civils blessés et tués à se rassembler ce samedi 5 février à 12h30, place de l’Albertine à Bruxelles.

Le rassemblement ne se veut pas partisan, mais appelle à commémorer les victimes de la guerre civile et à faire respecter le droit international et les droits fondamentaux.

Stop aux bombardements de civils au Yemen

Evènement Facebook :

https://fb.me/e/158lfwuYu