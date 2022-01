TATTOO SQUATTÉS

Notre magnfique squat nommé Marylou (collectif l’Eventail) organise une journée flash tattoo et d’autres choses pour un dimanche parfait.

Tu traverses une crise de tatouages et tu as envie de t’en faire ? T’es en gueule de bois et tu cherches un endroit pour te poser avec les copin.e.s en écoutant une super playlist ? Tu veux te faire une nouvelle coupe par le meilleur des coiffeurs ? DANS TOUS LES CAS, cet endroit est fait pour toi

✂️Tu pourras retrouvé Miz’hair qui fera des coupes à sec, prix libre.

🍹🌯Un bar et de quoi manger

🎶De la musique

🩸Nous inviterons 8 tatoueurs.euses, tu pourras retrouvé leur taf dans la salle d’expo flash et tu pourras prendre rendez vous dans LA SALLE DES RENDEZ VOUS. (premier.e arrivé.e, premier.e servi)

Les tattoos seront à "prix libre", avec une limite de prix minimum. Par exemple "40 euros minimum" et vous mettez en plus ce que vous pouvez/voulez.

On vous balancera leur taf au fur et à mesure

On vous attend avec mega impatience (bloque déjà la date ♥️)

N’OUBLIES PAS DE PRENDRE DU CASH et ton humeur du jour,

On espère toustes vous voir vite, bizou si consenti