Le Front AntiFasciste Liège 2.0 et le Réseau d’Accueil des Zapatistes en Belgique, Gira Por La Vida RAZB, ont le plaisir de vous inviter à un Tournoi Intergalactique de Football Populaire qui se déroulera ce dimanche 17 octobre à Liège (ou dans sa périphérie).

Vous pouvez inscrire une équipe complète en envoyant un mail sur footpopliege@riseup.net et vous recevrez ultérieurement par mail le lieu du tournoi.

Avant votre inscription, il faut prendre connaissance avec la charte organisationnelle et des valeurs du #TIFP :

***

Charte organisationnelle et valeurs du Tournoi Intergalactique de Football Populaire.

« Le plus beau but est une passe ! »

1. S’engager dans un tournoi engagé :

Le Tournoi Intergalactique de Football populaire (TIFP) est un tournoi convivial et bon enfant, inclusif et basé sur la camaraderie, solidaire, intergalactique c’est-à-dire voulant dépasser les frontières qu’elles soient géographiques ou humaines, et c’est un tournoi de football populaire c’est-à-dire loin de l’idéologie capitaliste du foot moderne (marchandisation, individualisme, virilisme, culte de la performance, nationalisme, etc.)

2. Sportif, politique et culturelle :

Le TIFP se déroule dans le cadre du Voyage pour la Vie, un tour du monde à l’initiative des zapatistes venant rencontre les personnes d’en bas, à gauche. Des stands militants et des concerts après tournois seront organisés. Nous demandons une participation aux frais (PAF) de 1€/p.pers. Tous les bénéfices iront pour l’accueil et le voyage des comp@s zapatistes. La rémunération des artistes se fera au chapeau.

3. S’auto-organiser pour jouer :

Le TIFP sera organisé par des équipes auto-constituées de 6 joueur.euse.s actif.ve.s et de maximum 4 remplaçant.e.s. Il est organisé sous forme de pool, sans gardien, sans contact physique et avec un arbitrage volontaire issu du public.

4. Inclusif et basé sur la camaraderie :

Nous demandons aux équipes d’être attentives à la mixité et à la diversité en leur sein et durant les match. Si les équipes sont trop inégales sur le terrain, des échanges de joueur.euse.s seront prévus à l’initiative des équipes et/ou de l’arbitre.

5. De la convivialité, de l’échange et de la rencontre :

Chaque équipe devra avoir son blaze ainsi qu’un cri de motiv’ à lancer à chaque début de match ! Le public est vivement encouragé à supporter les différentes équipes en lice, en profiter pour papoter et flâner autour des stands.

6. Respect de l’environnement et des espaces qui nous hébergent :

Nous demanderons à chacun et chacune de prendre soin des lieux qui nous accueillent, des terrains et de leur propreté. Si des sacs poubelles seront prévus, la propreté est la responsabilité de tous et toutes.

7. Respect envers les personnes et solidarité avec les luttes :

Les comportements ou propos discriminants, insultants et/ou violents ne seront pas acceptés. Prendre soin des uns des autres fait également partie de notre responsabilité collective. Les camarades zapatistes ont lutté contre le fléau qu’est l’alcoolisme. Si t’es relou quand t’as bu (et que tes potes te le disent souvent), ne bois pas ce jour/soir-là. En solidarité pour les luttes menées par nos comp@s, nous demandons à chacun.e d’être attentif.ve.s à sa consommation d’alcool.