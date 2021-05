// Appel traduit en : English, Spanish, Italian, Basque, Mandarin, Russian and Arabic sur le site : https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/

Appel à soutien :

UNE ACTION FÉMINISTE EUROPÉENNE POUR UNE EUROPE SANS MURAILLE !

Depuis 2015, l’Union européenne ne cesse de durcir ses politiques frontalières tant intérieures qu’extérieures, rendant la migration d’autant plus criminalisée. L’Espace Schengen ne cesse de renforcer un arsenal répressif à l’égard des personnes contraintes à l’exil. Cette situation ne fait que développer les économies mafieuses dans lesquelles s’articulent toutes formes de violence faîtes aux exilé·e·s. Ces politiques de criminalisation de la mobilité pèsent particulièrement sur les femmes qui représentent 54% des migrant·e·s en Europe, notamment sur les lesbiennes et les personnes trans. Durant sa trajectoire migratoire, toute personne non conforme à l’ordre patriarcal est cible de violences. Il est grand temps de déployer nos forces pour rendre visible ce qui ne l’est pas.

Nous appelons à :

REFUSER LE DURCISSEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES QUI MENACE LES DROITS FONDAMENTAUX DES INDIVIDUS !

REFUSER LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES !

REFUSER LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES INHUMAINES ET L’ABSENCE DE PROTECTION JURIDIQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE MIGRATION !

REFUSER L’ACCUEIL INDIGNE ET CONDITIONNEL RÉSERVÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE MIGRATION !

REFUSER LES VIOLENCES FAITES A TOUTES LES FEMMES, LESBIENNES, PERSONNES TRANSGENRES SUR LA ROUTE DE L’EXIL !

NOUS, FÉMINISTES HABITANT·E·S DE L’EUROPE, DE TOUTES LES CLASSES SOCIALES ET DE TOUS LES ÂGES, QUELS QUE SOIENT NOS PROVENANCES, NOS CHOIX, NOS MONDES... NOUS ÉLEVONS LA VOIX POUR DIRE : NON ! CES POLITIQUES EUROPÉENNES NE PEUVENT PAS ÊTRE MENÉES EN NOTRE NOM !

Rejoignez l’action Toutes aux frontières :

POUR ROMPRE AVEC L’HISTOIRE PATRIARCALE ET MILITARISTE !

POUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION SUR LA PLANÈTE !

POUR UNE EUROPE SANS MURAILLE !

POUR UN ACCUEIL DIGNE ET LA RECONNAISSANCE DES MOTIFS D’ASILE SPÉCIFIQUES AUX FEMMES, AUX LESBIENNES, À TOUTES PERSONNES NON-CONFORMES À L’ORDRE PATRIARCAL !

POUR CRÉER DES ESPACES DE RÉSISTANCE ET DE SOLIDARITÉ DANS LES LUTTES !

Pour toutes ces raisons, rendez-vous le 5 JUIN 2021 à NICE. Soyons 10 000 féministes pour dire NON à la politique migratoire européenne ! OUI, à une Europe sans murailles !

Venez avec votre cerf-volant, c’est le symbole de l’action Toutes aux frontières !

Plus d’infos sur l’action et le programme de la journée sur le site https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/