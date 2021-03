Trace ton cercle / Teken je hart

À ceux qui se sentent touchés par la situation de nos jeunes : nous (un groupe de citoyens) organisons une action tous les dimanche jusqu’au 21 mars à 11 heures. Rendez-vous sur la place la plus proche de chez vous, tracez votre cercle de 1,50m, symbole du gouffre et Covid safe. Et partagez votre photo et votre soutien.

Voilà ce que nous demandons :

Pour nos enfants, pour les adolescents, les étudiants et les stagiaires :

Pour qu’ils puissent retrouver des formations et des études en présentiel à 100% auprès de tous leurs profs qu’ils apprécient et soutiennent ;

Pour que les mouvements de jeunesse et tous les sports leur soient ouverts sans aucune restriction ;

Pour qu’ils puissent se retrouver, être éveillé à la vie culturelle et nouer des contacts essentiels à leur développement et à leur vie future ;

Pour que les entreprises puissent à nouveau les accueillir, les former, leur donner la motivation et un objectif professionnel.

Parce qu’on ne veut pas rester sans rien faire, nous tracerons notre cercle dimanche. Vous nous rejoignez ?

#tracetoncercle #tekenjehart