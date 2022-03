UN MONDE SANS ASBL ? | projection + échange

Le Collectif21, le Jacques Franck & le CVB ont le plaisir de vous inviter à la première publique de



2121, HYPOTHÈSES, ASSOCIATIONS

Un film de Michel Steyaert | BE | 2022 | 56 min | VO FR

Il y a peu, dans l’indifférence quasi générale, le cadre législatif qui organise le secteur associatif en Belgique depuis 1921 basculait dans une ère nouvelle, celle du Code des sociétés et des associations. Faisant ainsi de l’Association Sans But Lucratif d’aujourd’hui une entreprise comme une autre, ou presque.



Dans un film choral, Collectif21 et le CVB sont allés à la recherche de ce "presque", pour mettre en valeur et en perspective une dynamique associative au service du bien commun, porteuse d’émancipation et vectrice de transformations sociales. À partir de différentes hypothèses, le film interroge les rapports des asbl aux pouvoirs publics, à la tendance à la marchandisation qui s’impose partout aujourd’hui et peut-être demain. 2121, ce sera dans 100 ans. Que va devenir l’associatif ? Quelles sont vos hypothèses ?

MARDI 15 MARS À 20:00

Centre Culturel Jacques Franck

Chaussée de Waterloo 94

1000 Bruxelles

- Gratuit -

Réservation indispensable. Merci d’indiquer vos noms, prénoms, nombre de places à reservations@cvb.be