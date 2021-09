Univeristé du CADTM 2021 : Faut-il annuler les dettes détenues par la Banque centrale européenne ?

Université 2021 du CADTM : Crise globale, Annulation des dettes pour la justice sociale !

CYCLE EN LIGNE

Faut-il annuler les dettes détenues par la Banque centrale européenne ?

Avec Renaud Lambert (Monde Diplomatique), Benjamin Lemoine (chercheur au CNRS et auteur de L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité des marchés ; Éric Toussaint (porte-parole du CADTM International), Aline Farès (autrice de « Chroniques d’une ex-banquière » ; et Eva Betavatzi (membre du CADTM Belgique).

En février 2021, la question des quelques 2500 milliards d’euros de dettes souveraines détenues par la Banque centrale européenne défraye la chronique ! Le 5 février, 150 économistes de 13 pays européens appellent dans une tribune à annuler ces dettes entre les mains de la BCE. Trois semaines plus tard, dans une nouvelle tribune, 80 économistes appellent au contraire à envisager une autre solution. Entre temps et sans surprise, la présidente de la BCE Christine Lagarde considère l’annulation comme contraire aux traités européens et, de ce fait, « inenvisageable ». Alors pour ou contre ? Simple bouffée d’oxygène économique ou véritable levier politique ?

Pour cette discussion constructive, nous accueillerons Renaud Lambert, Benjamin Lemoine, Éric Toussaint, Aline Farès, et Eva Betavatzi.