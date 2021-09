Université 2021 du CADTM : Plombés par la dette, quelles solutions pour les pays du Sud

Université 2021 du CADTM : Crise globale, Annulation des dettes pour la justice sociale !

CYCLE EN LIGNE

Plombés par la dette, quelles solutions pour les pays du Sud

Avec Juan Pablo Bohoslavsky (Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits humains, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels - de 2014 à 2020), Ndongo Samba Sylla (économiste sénégalais, Fondation Rosa Luxemburg Dakar et Collectif pour le Renouveau Africain (CORA)), Iolanda Fresnillo (Eurodad) et Omar Aziki (Attac/CADTM Maroc)

Déjà en difficulté pour nombre d’entre eux depuis 2015, les conséquences multiples de la pandémie de Covid-19 n’ont fait qu’aggraver la situation d’endettement des pays du Sud. Plus d’un tiers sont au bord du défaut ou déjà en suspension de paiement sur tout ou partie de leur dette. Depuis mars 2020, les institutions internationales ont répété des déclarations d’intention sans jamais prendre la mesure de la crise actuelle. Face au désarroi des populations, il est urgent d’agir pour l’annulation de la dette des pays du Sud ! Mais comment ? Restructuration ou suspension ? Annulation ou répudiation ? Audit ou mécanisme international sous l’égide de l’ONU ? Pour ce débat stratégique, nous accueillerons quatre intervenant-es. Juan Pablo Bohoslavsky, nous présentera les solutions préconisées par la CNUCED. Ndongo Samba Sylla, économiste, nous expliquera quelles sont les contraintes spécifiques liées à l’endettement des pays du Sud. Iolanda Fresnillo, membre d’Eurodad, et Omar Aziki, membre d’Attac Cadtm Maroc, présenterons les recommandations de leur réseau respectif.