Université Syndicale édition 2021

[Informations pratiques plus bas]

🔥 L’Union Syndicale Etudiante t’invite à la quatrième édition de son Université Syndicale, organisée avec le soutien des Jeunes FGTB 🔥

Deux jours de formations, d’ateliers, de conférences, du discussions, et de concerts !

Ces deux jours vous pourrez :

💥 Découvrir différents aspects de la lutte portée par l’Union Syndicale Étudiante : lutte contre les inégalités sociales dans l’enseignement supérieur et la précarité étudiante avec Joël Girès et Renaud Maes

💬 Discuter et apprendre des luttes sociales actuelles et de sujets divers : Le syndicalisme (Industrial Workers of the World), conférence autour du Confédéralisme Démocratique (avec le KNN), l’anti-fascisme, le féminisme, les luttes anti-carcérales (avec la CLAC et des Matrisses), le lien entre science et politique, le marxisme, etc.

✊ Participer à des ateliers plus pratiques : Autodéfense physique, Autodéfense numérique, Création de banderoles...

🌎 Échanger avec des camarades venu.e.s de l’étranger sur des questions internationales et des mouvements sociaux dans le monde entier (notamment avec un réfugié politique Chilien) !

💃🏻 Venir faire la fête le samedi 13, en écoutant le concert d’Anti-Skapitalista !

👂🏻Écouter des podcasts dans des canapés en se faisant des doudouces sur le front (si consenties)

…(Le programme détaillé arrive bientôt).

❤ Le week-end est ouvert à tou.te.s : étudiant.e ou pas, intéressé.e ou militant.e aguerri.e, rejoins-nous !

[Inscriptions obligatoires]

⚠️ Étant donné que les repas seront fournis, nous vous demandons de vous inscrire via ce lien :

https://forms.gle/pihtftXeEqQ9HBjY8

INFORMATIONS PRATIQUES :

⏰ Quand ? Du 13 au 14 novembre 2021, de 9h à 1h le samedi et de 9h à 17h le dimanche.

📍Où ? À la Gécamines au Boulevard du Souverain 30, 1170 Watermael-Boitsfort

💸 Prix ? Formations gratuites et repas à prix libres.

